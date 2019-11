El radical y asombroso cambio de look de Luisana Lopilato

View this post on Instagram

Impeccable make-up, amazing outfit 👌🏻 and a production team that really cares about me. My job is one of the roles I enjoy the most and it shows, right? 😉 But I won’t lie, the role that I love the most is being a mom 🤱🏼 and I can’t wait to go running back to them ❤ // Maquillaje impecable, outfit increíble 👌🏻, y un equipo de producción que me cuida como a nadie. Sin dudas mi trabajo es uno de los roles que más disfruto! y se nota, no? 😉 Pero no les puedo mentir, el rol que más me gusta es el de mamá 🤱🏼y no puedo esperar ni un minuto para salir corriendo a seguir disfrutando de ellos ❤