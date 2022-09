Camila Homs rompió el silencio sobre su media hermana: "Respeto todo pero..."

Semanas atrás se confirmó que Horacio, el padre de Camila Homs, descubrió a través de un ADN que es padre de una joven que había salido en los medios a reclamar su paternidad.

En medio de esta situación, Camila se llamó a silencio y no quiso hablar del tema hasta ahora. La ex de Rodrigo De Paul decidió romper el silencio en una charla que mantuvo con "Socios del Espectáculo".

“No me comuniqué con ella. Respeto todo, pero no me influye así que prefiero no hablar”, comenzó diciendo la modelo en su charla con el programa de El Trece.

Homs estuvo muy simpática ante las consultas y también habló sobre las posibilidades de reunirse con su media hermana: “No sé si ya porque es algo que tendría que procesar, es un cambio fuerte, muchos años, tendré que pensarlo deliberarlo, tomarme mi tiempo. Pero se respeta y entiende todo. No es un problema, después de tantas cosas que me han pasado no lo tomo como un problema, al contrario”, aclaró.

El motivo por el que Camila Homs se bajó del primer programa de Mirtha Legrand

Este fin de semana vuelve Mirtha Legrand y una de las invitadas para estar este sábado en La Noche de Mirtha era Cami Homs. Pese a que la ex de Rodrigo de Paul estaba muy feliz de poder sentarse junto a la diva de la televisión, la famosa cambió de parecer.

La razón por la que Camila Homs se bajó del primer programa de Mirtha Legrand en este 2022, se debe a que apareció una medio hermana por parte de su padre. La mediática modelo prefirió mantener el perfil bajo y no asistir.