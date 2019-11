Carla Quevedo reveló que de chica tuvo tendencias suicidas y que sufre de depresión

Sin Lugar a dudas “PH” (Podemos Hablar), el programa de Telefe conducido por Andy Kusnetzoff se transformó en un clásico de todos los sábados para hacer la sobre mesa posterior a la cena familiar y ver un rato de televisión y olvidarse de la obligaciones de la semana. De gran convocatoria siempre, en esta oportunidad los invitados estelares que participan del “Punto de Encuentro” y la posterior cena fueron: Emilia Mazer, Tomás Fonzi, Cae, Jésica Cirio, Carla Quevedo y Laura Fernández.

El primer momento llamativo de la noche fue cuando el conductor llamó al “Punto de Encuentro” a aquellos que sintieron que “llegaron a tocar el límite” y Carla Quevedo, la actriz que interpretó a Alicia Muñiz en la serie “Monzón” contó que sufre fue diagnosticada con depresión y que de chica tuvo tendencias suicidas.

“Era el Día mundial de la Salud mental y subí tres fotos: una normal, otra más o menos y otra medio demacrada… Tuve un pozo depresivo y tenía tendencias suicidas de chica… Yo estaba maquillada y todo pero no estaba bien. La depresión es una enfermedad de salud mental y requiere tratamiento. Fui diagnosticada con depresión y trastorno de ansiedad generalizado a los 16 años y a partir de ahí hice diferentes tratamientos”, comenzó.

“Hoy no estoy tan bien, estoy maso. Me empezó la tendencia a los 14 años y pasó un tiempo y me llevaron al médico. Me pasó que durante esa época que si hubiese leído o visto algo en la tele me hubiese sentido más acompañada. El 20 por ciento de la población sufre de esto, hay que tomar conciencia”, cerró.