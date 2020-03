Carmen Barbieri confirmó la relación de Fede Bal y Sofía Aldrey: "Él no quiere decir que está de novio, pero están todo el tiempo juntos"

Esta historia de amor comenzó a principios del 2020, cuando Fede Bal comenzó a salir con Sofía Aldrey, la nieta del famoso empresario marplatense Florencio Aldrey Iglesias, que es dueño de hoteles y paseos culturales de la ciudad. Pero este romance esta siendo resguardado por el actor y lo tienen muy escondido.

En contra de los deseos de su hijo, este viernes Carmen Barbieri dio una nota con Intrusos y contó varios detalles sobre la relación del joven. "Mi hijo es feliz con Sofía Aldrey. A mí me gustan todas las parejas que tuvo y que eligió mi hijo porque si él fue feliz, yo también era feliz. No elijo a las mujeres que están con Fede, pero aquellas que lo han amado y cuidado, yo también las amé y respeté", aseguró.

"Hoy, Fede está con Sofi y… tal vez está mal lo que estoy diciendo porque él no quiere decir que está de novio. Pero bueno, están todo el tiempo juntos y ella lo cuida. Cuando se enfermó Santiago y estaba muy grave, Sofi estaba al lado. Eso no lo sabía, mi hijo no me lo contaba para que yo no cuente. Yo no iba a contar, ahora sí cuento porque veo las fotos que le roban donde se los ve juntos y ella haciéndole mimos. Además, Sofía es nieta de un hombre que yo quiero mucho y soy amiga, que es Florencio Aldrey y para mí es un placer", agregó.

La capocómica dio su punto de vista ante su nueva nuera: "¿Te imaginás si esas dos familias se juntan? Pero no pasa por un tema de guita, sino por un tema de familias porque nos queremos. Ella es una chica sencilla, sin maquillaje, común. Es una maquilladora de primera, es maestra de maquillaje. Ahora está en Buenos Aires y le mandó un beso a mi ‘Lady Di’. Le puse ese apodo porque no hace falta que se vista de Lady Di para serlo. Ella viene con un jean y una remerita y se le nota. Es bárbara".