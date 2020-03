Carmen Barbieri cuenta cómo está Fede Bal tras su primera sesión de rayos y quimioterapia

Ayer, 25 de marzo, no fue un día más en la vida de Fede Bal. Comenzó un camino duro, con obstáculos y que si bien puede llevar a la sanación de su cáncer de intestino, él sabe que sus efectos colaterales a la larga quizás los pueda padecer. Pero con una fuerza de voluntad gigante, la de un verdadero luchador y entendiendo que ese es el camino, tomó el toro por los cuernos y él solo con su auto fue al Instituto Alexander Fleming en le barrio de Colegiales y se sometió a la primera sesión de la semana de rayos y quimioterapia luego de pasar a saludar a su madre, Carmen Barbieri.

Si bien antes de entrar y luego de salir del lugar Fede posteo una foto con un esperanzador mensaje, CARAS Digital se comunicó con Carmen para saber cómo se encontraba el actor y tras su primera sesión. "Fede es un campeón, primero lo note súper tranquilo, antes de ir al centro pasó por casa y nos saludamos por intermedio del vidrio del auto, vino manejando solo, Sofía se quedó en la casa donde están viviendo. Me dio mucho dolor no poder abrazar a mi hijo, pero también sentí mucho orgullo por la valentía que tiene al enfrentar esta enfermedad", comenzó relatando Carmen quien agregó que no puede tener contacto corporal con su hijo ya que por el cáncer que padece él está considerado dentro de las personas de riesgo debido a la pandemia del Coronavirus.

El tratamiento de Fede recién comienza y Carmen contó que es de lunes a viernes a partir de ahora: "Empezó ayer y seguirá hasta el viernes y luego retomará el lunes hasta el otro viernes. Hay que atacar esta enfermedad con todo, sé que el tratamiento trae síntomas, pero tengo entendido que no son inmediatos y que quizás los tenga o no, dentro de un tiempo, por eso Sofía está tramitando el permiso para circular de Provincia a Capital por si algún día lo tiene que llevar", informó y siguió con el relato, sin quebrarse, con una entereza admirable teniendo en cuenta que hace tres meses perdió a Santiago Bal y ahora su hijo enfrenta una dura enfermedad.

"Después de que Fede salió de la sesión volvió a su casa y yo no quise molestarlo, pasó por casa otra vez, nos saludamos, me dijo que estaba bien y sé por Sofía que llegó y durmió una siesta de unas tres horas, yo a pesar de que tenía ganas de hablar con él decidí esperar su llamado para no incomodar. A alrededor de las 20 horas me llamó y charlamos lo más bien, me contó lo cálida que fue la gente que lo atendió y cómo fue el primer día. Es muy valiente. Me dijo que soñó con su padre, que vio a su padre y que estaba bien de ánimo y eso es importantísimo. Así pasó el primer día y sé que tiene la fortaleza para seguir con lo que viene. A su lado tiene una mujer espléndida, le hizo un calendario para agendar que día, a que hora y que pastilla tiene tomar. Cocina la comida saludable que necesita comer Fede y está siempre a su lado", cerró la capo cómica.