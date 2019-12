Carla Pereyra, la esposa del "Cholo" Simeone, festejó sus 33 años en familia

View this post on Instagram

Este año no tengo mas palabras que Gracias! Ha sido un año intenso lleno de emociones maravillosas, el año en cual ha nacido Valentina, hemos decidido celebrar nuestro amor... y seguimos creciendo como familia... todo lo que siempre soñe se resume en esta foto... y a todas las personas que siempre me brindan buena energía, me dan confianza y cariño que sepan que estan todas en mi corazon! Soy muy feliz!!!