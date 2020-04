La teoría de Cinthia Fernández sobre la renuncia de Agus Agazzani al Bailando

Cinthia Fernández se enteró en vivo de la renuncia de Agustina Agazzani al Bailando 2020.

La primicia la dio Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana cuando la morocha dio una entrevista virtual. Una vez que el periodista contó la novedad, la ex pareja de Martín Baclini tiró una picante teoría sobre la renuncia. "¿Te puedo decir algo? Vos viste que los seguidores son tremendos, que te mandan de todo. Ayer me pasaron algo, para los que me decían que era despechada que ahora les hago así", dijo mientras hacía una seña con sus brazos.

Luego agregó: "Ayer me dijeron que ella había subido una foto tapándose los pechos, desnuda la parte de arriba, que era como un boomerang. Estaba en bolainas. Yo dije que cuando pase esto, iba a haber problemas. Justo de casualidad eso. Además la bajó", disparó dando a entender que Baclini se habría enojado con su novia por tremenda exposición.