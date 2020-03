Cinthia Fernández contó la reacción de sus hijas cuando se enteraron que Baclini tiene novia

Cinthia Fernández atraviesa un duro duelo por la separación con Martín Baclini, tras enterarse que está en pareja con Agustina Agazzani.

El empresario mantenía una buena relación con las tres hijas de la morocha, Charis, Bella y Francesca, de quienes se tuvo que distanciar después de la ruptura.

Después de la distancia, la panelista de LAM habló con el programa Hay que ver y contó cómo tomaron las pequeñas este cambio. "Gracias a Dios existe algo muy hermoso que se llama YouTube y las nenas miran cosas para ellas. Lo único es que capaz no puedan venir a verme, porque va a ser raro. Lamentablemente, ellas preguntan todos los días por él", dijo.

"¿Vos les contaste que se separaron, que él ya rehízo su vida?", le consultaron en el ciclo.

"Les dije que estamos separados y que él tiene otra pareja. Me dicen: '¿Entonces no nos quiere más?'. Yo les trato de explicar que no, que pueden hablar con él cuando quieran, que es un amigo de ellas y que no las dejó de querer. Es lo máximo que puedo hacer. Supongo que con el tiempo eso irá menguando", confesó Cinthia.