La lapidaria frase de Cinthia Fernández sobre Luli Salazar que incluye a Martín Baclini

Cinthia Fernández se refirió al encuentro entre su ex, Martín Baclini, y Luciana Salazar en Miami. La morocha habló sobre la posibilidad de que entre ellos pase algo y fue lapidaria con la rubia.

El debate se dio cuando el periodista Augusto Tartúfoli visitó el programa Los ángeles de la mañana. "Vos que la conocés a Luciana, ¿por qué la provoca a Cinthia todo el tiempo? En el Bailando, en Punta del Este y ahora en Miami", le preguntó Ángel de Brito y el periodista respondió: "Yo creo que Luli se divierte".

"No sé si se divierte, se pone loca", agregó Cinthia dando a entender que no acepta que Baclini la ignore. "Para mí hay una relación triangular, de manual, y Luli se divierte. Yo creo que ella no lo toca ni con un rayo láser a Martín", tiró Tartúfoli pero Fernández retrucó: "Él a ella tampoco la toca ni con un láser... Mis celos son porque ella es insoportable en lo privado. Él no está con ella en Miami y tiene las bolas al plato de que esté siempre en el medio".