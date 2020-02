Se enojó: la curiosa reacción de Cinthia cuando se enteró que Baclini vuelve al Bailando

Martín Baclini es uno de los posibles candidatos a ingresar al Bailando 2020 con dos polémicas compañeras: La Niña Loly o Luciana Salazar.

Aunque no hay nada confirmado, se dice que el empresario irrumpiría en el ciclo con estas dos grandes figuras que le generaron problemas con su ahora ex pareja, Cinthia Fernández.

Pero en Los ángeles de la mañana buscaron la reacción de la morocha quien tuvo una inesperada respuesta cuando se enteró de esta primicia.

“Yo creo que no va a aceptar pero me parecería un desagradecido. La verdad que yo lo llevé al Bailando porque salía conmigo y me parece que lo ayudé en un montón de aspectos”,dijo en LAM.

“Me caería mal porque una es amiga y tuve un montón de problemas y fue parte del desencadenante de que esté separada, y la otra fue una ex, así que no”, agregó.