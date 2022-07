Cinthia Fernández reaccionó ante los polémicos dichos de su suegra

Cinthia Fernández mantiene una encarnizada guerra contra su ex, Matías Defederico, por el pago de la cuota alimentaria de sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca. En medio de esta situación, su suegra, Analía Frascino, se metió en la pelea y aseguró que las nenas estás siendo "rehenes" de la modelo.

Ante las declaraciones de la mujer, la panelista decidió decir lo suyo y tuvo una contundente reacción al respecto. “¿Es verdad que tu ex suegra va por la tenencia de las nenas?”, le preguntaron sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. “Te juro que me acuerdo y me da risa”, fue la respuesta de Cinthia a través de un audio viral.

Luego dejó en claro que todo está en manos de su abogado y que no respondería a las palabras de Frascino.



Qué fue lo que dijo la ex suegra de Cinthia Fernández

"Siento que a las nenas las tiene secuestradas. Todo es un ‘no’ respecto a ellas... he llegado a pensar que me tengo que poner las pilas y ver si puedo luchar por la tenencia", aseguró la madre de Matías de Defederico en diálogo con Ulises Jaitt.

"No nos queda otra porque ellas viven encerradas en una casa sin relación con nadie. Me voy a presentar ante un juez para presentar todo lo que expuse en televisión, lo que venimos padeciendo desde el día uno que ella está con él. Nos agotó. Yo quiero que mi hijo viva tranquilo los años que le quedan", cerró Frascino.