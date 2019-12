El pedido de disculpas de Justin Timberlake tras ser visto borracho y con otra mujer

Justin Timberlake fue protagonista de un verdadero escándalo luego de que fuera fotografiado de la mano y en situación romántica con la actriz Alisha Wainwright en un bar de Nueva Orleans. El artista además fue visto en un video en donde estaba en muy mal estado, pasado de copas.

En medio de la polémica que se generó, Justin decidió romper el silencio e hizo un descargo a través de sus redes sociales. El intérprete explicó que aquel día sufrió un lapsus y aseguró que “no ocurrió nada” entre él y su compañera de reparto en Palmer. “Intento alejarme todo lo que puedo de los cotilleos, pero por mi familia, siento que es importante aclarar rumores recientes que están haciendo daño a las personas que amo”, continuó.

“Bebí mucho aquella noche y me arrepiento de mi comportamiento. Debí haber actuado mucho mejor. Este no es el ejemplo que quiero ser para mi hijo. Pido disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por hacerles pasar por esta situación embarazosa, y estoy centrado en ser el mejor esposo y padre que puedo. Esto no lo fue. Estoy increíblemente orgulloso de estar trabajando en Palmer. Y estoy deseando continuar y hacer esta película, y con ganas de que la gente la vea”, concluyó.