Cinthia Fernández y Matías Defederico siguen en pie de guerra. La expareja está en muy malos términos y ella no deja de reclamar el pago de la manutención por sus tres hijas: Charis. Bella y Francesca.

Ahora se conocieron los motivos por los cuales las hijas de la panelista de Momento D no pasaron año nuevo con su papá: "No quiere que sus hijas pasen la noche, o pernocten en la casa de su padre. Pero no parece ser una decisión caprichosa, sino que está fundamentada en experiencias anteriores que habría vivido. Cinthia tendría motivos para no querer", aseguró Luis Ventura en A la tarde.

"Cinthia relató un momento delicado que tuvo que pasar, en las fiestas del año pasado, porque quería comunicarse con sus hijas y no podía. También se habló que había mucho alcohol, en la cena donde estaba Matías Defederico, con el que era su pareja y había que manejar de por medio", detalló por su parte Lucas Bertero.

La palabra de Cinthia sobre su decisión de que sus hijas pasen año nuevo con ella

Cinthia Fernández dio detalles de por qué sus hijas se quedaron con ella para las fiestas. "Le tocaba una fiesta, pero el señor decidió irse a Córdoba, a las bibliotecas nocturnas que él maneja... No sé qué decirte, qué se yo. Cuando a un padre, le toca una fiesta y una fiesta, supongo que tiene prioridades", dijo a pura ironía.

"Igual, ofreció como medio de compromiso y a último momento 'bueno, me las llevo' pero a las nenas no les copó mucho la idea. Por un lado mejor. Imagínense, el año pasado se recontra mamó y pretendía venir manejando. Tuve que ir a sacar a las nenas con la policía. Así que es lo mejor que me puede pasar, las nenas re contra disfrutaron... No preguntan tampoco, por suerte no es que lo sufren. Me pone feliz el paseo de él así que me tiene sin cuidado", agregó.

"Además, todos varones y en la misma sintonía de alcohol y fiesta que él. Así que es lo mejor. Yo no las hubiera dejado ir y más porque hay un caso judicial groso y grave dando vueltas, que me da motivos de sobra para no permitirles ir, igual no quisieron ellas, él mismo les preguntó. Eso sí, no hay plata para los regalitos, pero sí para el viajecito... Jo jo jo", concluyó, súper picante contra su ex.