Cinthia Fernández no gana para disgustos, sumado al mal momento que atraviesa por el conflicto legal con su vecina y el gas pimienta, la modelo ahora relató en sus redes que le destrozaron su casa.

Todo pasó cuando la panelista regresó a su domicilio y fue a inspeccionar unos trabajos de carpintería que mandó a hacer para sus cinco baños.

"Me encantaría decirles buenos días, pero tengo una cara de ort... y mal humor que me la piso. ¿Ustedes pueden creer? Los baños nuevos, recién hechos. ¡Qué rubro de mierd... la carpintería, loco! No encontrás uno útil. Me destrozaron los cerámicos de los cinco baños, poniendo un mueble mal hecho, me destrozaron la cañería, ¿se puede ser tan inútiles?", comenzó Fernández en el extenso descargo que hizo en su cuenta de Instagram donde tiene más de 6 millones de seguidores.

"No se llegan a hacer cargo, yo te puedo asegurar que digo el nombre de la carpintería y no venden un p... mueble más en su vida. No me voy a cansar cada día de mi vida de decir el nombre de esta empresa", amenazó Cinthia en caso de que la empresa no quiera hacerse cargo por los arreglos.

Luego se quejó: "Ahora estoy sin lavamanos. Miren lo que me hicieron, al colgar un mueble. ¿Entienden lo que me hicieron? Y me lo quiso tapar y me dice: 'no me di cuenta'. Miren, todos los agujeros, partió todas las cerámicas...y eso que le mandé un audio diciendo: 'Mirá que tenés que comprar mechas para porcelanato", contó Cinthia, revelando que fue precisa en sus indicaciones para que todo fuera cuidado.

Cinthia Fernández aseguró que su vecina declaró con flaso testimonio

Recientemente, un seguidor le preguntó a Cinthia si la vecina le arregló la puerta, por lo que la panelista de "Nosotros a la Mañana" confesó: "La arreglé yo".

Como si eso fuera poco, la mamá de Charis, Bella y Fran expuso a la mujer y reveló: "Pobre ella, declaró que me la arregló". De esa forma, dejó al descubierto que la vecina habría mentido ante la Justicia al decir que se hizo cargo del daño material que sufrió la artista.

VO