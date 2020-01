Clima astrológico para el jueves 23 de enero

Sagitario con el tránsito de Marte junta coraje para expresar tus sentimientos. Aries: energía que te impulsa al trabajo. Emprendes lo que hay que hacer sin demoras, con carácter resolutivo, sin perder tiempo en demasiados razonamientos. Leo: Avances en el campo profesional. Encontrás modos de llegar a donde querías. Pasión.

Con Mercurio en Acuario, propicia la apertura, la acción de comunicar. Te sentirás motivada a ser demostrativa en los afectos.

HOY ES AGUILA COSMICA AZUL en el Calendario Maya

No hay misiones imposibles. Lo único imposible es no Ser. Todo lo demás es posible.

Por más inalcanzable que te parezca una meta, puedes lograrla. Dios no pone un sueño en tu corazón sin la capacidad de hacerlo realidad. Para el Universo no hay imposibles, dos o tres movimientos de sus hilos invisibles y puede hacer que todo ocurra para tí. Eso no significa que se abrirán las puertas como por arte de magia, Dios quiere que lo logres por ti mismo, esa es la parte divertida del juego. Si Dios hace la tarea por ti ¿cómo te sentirías?

Pero cuando enfocas toda tu energía en cumplir tus sueños, el Universo conspirará para que lo logres, para El no hay imposibles.

AFIRMACION DEL DIA

Nada es imposible para mi. He sido creado con un propósito y la vida misma me ayudará a cumplirl