Los talentosos integrantes de CNCO, Christopher Vélez, Richard Camacho, Zabdiel De Jesús y Erick Brian Colón, dieron un paso audaz en sus carreras al embarcarse en su debut actoral en "4ever", una serie de cinco capítulos con una historia llena de música, amistad y aventuras.

En “4ever” se sigue la travesía de cuatro jóvenes músicos que se cruzan por casualidad en un restaurante, donde se ven involucrados en una situación inesperada: la desaparición de una valiosa guitarra. Para recuperarla y devolverla a su legítimo dueño, estos chicos, a pesar de sus diferencias, deben unirse para formar una banda.

Para CNCO este salto a la actuación se dio en un momento muy particular, ya que todo el año estuvieron haciendo recitales de despedida, luego de anunciar su separación. De esta forma, la serie llegó como una gran sorpresa para sus fans, aunque no era algo que la banda había planificado. “No fue algo planeado, la verdad, no fue algo que dijimos como que vamos a grabar esto, la serie, y linkearlo con la despedida de CNCO, se dio de la mejor manera y como que a nosotros esta serie y este ámbito del arte lo veníamos buscando desde hace muchísimo tiempo, así que gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacerlo a lo grande con Disney Plus y súper contentos la verdad”, le dijeron a CARAS en una charla previo al estreno.

Cómo es “4ever” la serie en donde CNCO salta a la actuación

El viaje que emprenden los personajes que encarnan CNCO no es tan sencillo como parece, ya que estos cuatro jóvenes son muy distintos entre sí. Sin embargo, su pasión por la música se convierte en el lenguaje común que los une y los impulsa a superar sus diferencias.

“Nos sentimos identificados con varias cosas en la serie, que se escribió pensada en mezclarla un poco con la realidad, pero también ficción. Nuestros personajes son de nuestras nacionalidades, la de cada uno, somos una banda en la serie, estamos en un reality show entonces creo que hay varias cosas por las que nos identificamos y que de repente la gente que nos sigue full de verdad puede sentir que hay ahí un poco de realidad”, aseguraron los integrantes de CNCO.

La banda aseguró que disfrutó mucho el proceso de filmación y aprender detalles del detrás de escena, que fue todo un desafío. "Estar ahí, tener a un equipo que nos guía y que nos dice cada momento que uno se siente incómodo, cómo hacer una escena o expresar un sentimiento. Ese proceso de aprender y de estar ahí y ver cómo se hace también con los otros actores, viéndolos hacer sus escenas, estuvo súper cool. Son cosas que uno ve en películas y no se piensa que sea tan difícil, pero ya cuando uno está behind the scenes uno ve como que 'wow', esto requiere un enfoque".

La serie ya está disponible en Disney Plus y en ella las fans van a poder disfrutar de las voces de CNCO interpretando clásicos de la música latina, pero también la posibilidad de escuchar dos hits nuevos: “Para siempre” y “Fuego”. “Están buenísimos, obviamente los grabamos pensando en la serie y nos encantó”, cerraron.