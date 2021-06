Juana Repetto fue mamá por segunda vez: cómo es el parto respetado

Juana Repetto y Sebastián Graviotto, vivieron ayer el momento más mágico de sus vidas en pareja, con el nacimiento de Belisario, el segundo hijo de la productora, quien ya tiene a Toribio, de 4 años y tambíén de Sebas quien ya tiene a Lupe de su pareja anterior.

La llegada de Belisario fue tal como ellos lo habían planeado. Un parto humanizado y respetado. Acompañados por el doctor Lodeiro Martínez, médico especialista y defensor acérrimo del parto y nacimiento humanizado, homeópata y licenciado en obstetricia, también estuvo, la partera Edith Diez quien se especializa en partos con baja intervención y partos domiciliarios.

La primer imagen de Juana Repetto y Belisario.

Ambos profesionales ya asistieron en el momento del alumbramiento a muchas celebridades y Juana con Sebastián los eligieron especialmente por la tranquilidad que generó en ellos todo el transcurso del embarazo y la culminación con el parto que fue como lo habían planeado.

Sumergida en una tina redonda, escoltada por su pareja, el obstetra y la partera, la mamá de Toribio comenzó el trabajo de parto hasta que naturalmente, con suave música de fondo y sin ningún tipo de intervención, nació Belisario. Todo fue en un marco de absoluta tranquilidad y naturalidad y al instante los padres daban muestras de su felicidad.

Sebastián acompañó y vivenció cada momento y tras el último pujo, en el que el bebé salió al mundo, el papá feliz, pudo recibirlo.

"Un día del padre que nunca voy a olvidar", escribió entre lágrimas el sobrino de Silvia y Guido Süller, y agregó: "Al ritmo de The Beatles y en un parto respetado sin ningún tipo de intervención nos saluda Belisario", y agregó enamorado: "Juana Repetto, te admiro, te amo".

Graviotto, emocionado por su feliz presente, hace unas pocas horas, y también con la música de "Let it be", mostró a Juana amamantando al niño.

LP