La confesión sexual de Yanina Latorre con ¿su exesposo? Diego Latorre

Hace poco más de un mes Yanina Latorre sorprendió a todos cuando reveló que se había separado definitivamente de su marido, el exjugador y comentarista deportivo, Diego Latorre. El matrimonio ya había tenido varias crisis y siempre había salido adelante pero según contó la propia panelista de "Los Angeles de la Mañana", esta vez fue definitivo.

Es más hasta la hija de ambos, Lola Latorre supo confesar que aunque le dolía que sus padres se separaran los entendía. Ahora para pasar las fiestas y hacer un viaje en familia, con Diego Jr. Yanina y Diego viajaron a diferentes ciudades de Europa y ella hizo una profunda confesión que despertó las dudas de sus amigos y familiares sobre si el exmatrimonio no volvió a estar junto.

En "LAM", Majo Martino preguntó su dormían juntos y "Yani" contó que no pagaban dos habitaciones "ni loca: “¿En esa cama se tentaron un poco?”, la indagaron y la rubia dijo: “¿Querés saber si tuve sexo? Sí, tuve sexo. Fue con Diego, no conocí a nadie. Así como estamos es genial, hermoso. No me planteé nada más, nos llevamos muy bien. Estuvimos genial. No sé qué va a pasar, esto es una crisis personal mía que asumo, Diego no estaba de acuerdo con la separación, y lo vamos transitando como podemos”,cerró.

¿Volverán?