Coni Mosqueira: la cocinera hot de Fantino

Tenía 12 años, vivía en su Bahía Blanca natal y medía 1 metro con 78 centímetros. Creía que por ser tan alta los chicos no se iban a fijar en ella. Pero Coni Mosqueira (26) no imaginaba que esa altura, sumado a su bello rostro y un cuerpo armonioso, sería la mejor herramienta para crecer como modelo. Una profesión que ama y que le dio muchas gratificaciones, como viajar por el mundo a través de la agencia de modelos “Multitalent Agency” y diseñar su cápsula de trajes de baño (“Coni para Bendita Conjura”).

En diciembre de 2017 conoció a Alejandro Fantino (48). Fue en la disco Tequila. Hubo atracción mutua, intercambiaron Instagrams y a la semana se pusieron de novios. Si bien aún no estaba en sus planes la convivencia, debido a la cuarentena social y obligatoria para combatir la pandemia del coronavirus, desde el 20 de marzo comparten la casa que el conductor tiene en Nordelta. Desde que viven juntos, todos los días sorprende a su pareja cuando regresa de hacer su magazine “Fantino a la Tarde” (América) con platos caseros y saludables. "Yo no sabía cocinar. Y como paso mucho tiempo sola me puse a investigar recetas y me salen muy bien. Cocino rico y saludable. Trato de hacer comidas fit y light, evito las harinas y el azúcar o las reemplazo. Reconozco que esto que está pasando es muy triste. Muy raro. Nadie lo esperaba. A mi me agarró acá en la casa de Ale y lo llevamos muy bien. Pero extrañamos a nuestros afectos. Hacemos videollamadas, los vemos por chat virtual y aprovechamos para hacer cosas que con el día a día se venían postergando”, comenta,

Coni asegura que si bien tenía proyectos laborales, por ahora está todo frenado. Iba a presentar su colección de trajes de baño de invierno pero no podrá ser, y pensaba correr junto a Alejandro una maratón de Unicef de 10 k pero se suspendió. Igual, los dos entrenan para sentirse bien y esperan correr otras maratones más adelante. “Además del programa de América, Ale hace entrevistas desde casa por Skype a personalidades del deporte para ESPN FC Especiales. Se emite sábados y domingos, pero tenemos mucho tiempo para compartir. Él está fascinado con mis recetas”

—¿Cuál es su preferida?

—La verdad es que le gustan todas. La que más hago es calabaza rellena, con choclo, cebolla, morrón, y gratinada con queso crema. También las croquetas de zanahoria que preparo con una taza de arroz cocido, zanahoria rallada, un huevo, 4 cucharadas de avena o harina de arroz y queso en hebras. Como soy muy dulcera, me encanta preparar panqueques de avena y banana. Pongo en la licuadora un huevo, una taza de avena, una banana, 2 cucharadas de leche, vainilla y edulcorante. Mezclo todo y lo hago en la sartén. Se les puede agregar pasas, frutos secos, coco rallado. Son exquisitos.

—¿Qué la enamoró de Alejandro?

—Lo que más me gusta de Ale es su simpleza, y creo que a él le gusta lo mismo de mí. Respetamos mucho los tiempos del otro, nos acompañamos . Los dos somos del interior, muy familieros y seguimos teniendo contacto con nuestras ciudades y amigos de la infancia. Disfrutamos mucho las cosas sencillas como comer un asado en familia, tomar mate viendo un atardecer, salir a correr juntos, mirar un peli, tomar un vino en el patio viendo las estrellas, estar con los perros. Otra cosa que me gusta de Ale es que es súper romántico y caballero. Todos los días me enamora más, me mima todo el tiempo.

—¿Tiene proyectos de formar una familia con hijos?

—Por ahora estamos muy bien así. A mi me gustaría esperar para tener hijos y Ale ya tiene a su hijo Nahuel (29), quien vive en Córdoba con su mamá. Se aman. Ale con mi familia se lleva muy bien, ya fue a Bahía Blanca varias veces y creo que habla más con mi papá que yo. Su padres, Chita y Jorge, me hicieron sentir desde el primer día muy querida. Personas maravillosas.

—¿Cómo se manejan en cuarentena con las compras o las salidas de trabajo?

—Al supermercado íbamos juntos al principio, pero con todo esto, va Alejandro solo. Vivimos en un barrio cerrado, Yo aprendí a manejar este año pero todavía no tengo auto. Y acá no te dejan circular por el barrio ni en bici ni caminando, y en el auto sólo puede ir una persona. Asi que no queda otra que vaya él solo al súper. Yo no salgo. Y la verdad es que con Ale nos llevamos muy bien.