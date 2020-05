Coni Mosqueria ya lo decidió: "Me parece que la convivencia con Ale Fantino será definitiva"

Considerada como una de las modelos que más ha crecido en el país ya que en el exterior tiene una basta trayectoria, Coni Mosqueira sigue a paso firme su carrera y disfruta de las mieles del amor junto a Alejandro Fantino, con quien decidió pasar, en la casa del él, la cuarentena que dispuso el Gobierno Nacional.

Especialista en la cocina, y poco amante de la limpieza, Coni dialogó en exclusiva con CARAS Digital y reveló cómo se lleva con el conductor, cuáles son sus especialidades en la casa y sus miedos antes el avance del Coronavirus: "Es terrible esto que estamos pasando ya perdí la cuenta... Y ni hablar de lo que queda, igual, al estar acompañada por Ale en la casa de Nordelta me siento mejor, es una convivencia no buscada (risas)", comenzó contando.

"Todos los días son eternos, limpio, cocino, hice una huerta, hago jardinería. Tenemos dos perros, Gandalf y Negrita, y la lora. Por supuesto que tengo miedo y tristeza por la incertidumbre por no saber cuanto vamos a estar así. Todos estamos iguales, tengo muchos colegas sin trabajo y el miedo a contagiarse siempre está latente. Sé que a mi no me va a pasar nada pero a la gente mayor o pacientes de riesgo.... Por suerte en Bahía Blanca dónde están mis padres y mi hermanita, Cielo está más tranquilo. Mi abuela está en Mar del Plata no pudo volver, está con una amiga", relató.



Finalmente se refirió a su convivencia con Alejandro: "Nos llevamos súper bien e hizo que la relación se afiance mucho más. Creo que la cuarentena llegó para quedarse, creo que ya es definitiva. Mi fuerte es la cocina y la limpieza mi debilidad. La lasagna es mi especialidad, la hago posta, con carne picada y todo. O cualquier tipo de pastas. Ale es más de la milanesa con las papas fritas o el asado".