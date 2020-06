¡Alucinante! Así es el look "off-white" de Juana Viale para los almuerzos de este domingo

Juana Viale continúa reemplazando a Mirtha Legrand en los emblemáticos almuerzos de los domingos y esta vez deslumbró al mostrarse con un increíble look "sastrero". La conductora lució un blazer y pantalón off-white, con top recto a tono y acompañó con accesorios, que fueron totales protagonistas.



Con un conjunto sastrero off-white by Ivana W. la joven dio inicio al ciclo de El Trece, que quedó a su cargo tras el brote de coronavirus que afecta al mundo entero. Asimismo, la hermana de Nacho Viale lució un sombrero a tono de "Topada" que completó su apariencia y le dio un toque de charme y sofisticación.





Viale cerró el outfit con zapatos acordonados en charol blanco y negro. Sobre las joyas, prefirió piezas con brillantes en oro rosa, blanco y amarillo de Jean Pierre. El makeup, fue muy natural by Catarain y el pelo, recogido con una ponytail.





En su "mesaza", la nieta de La Chiqui tuvo como invitados a representantes del arte y la medicina. Las figuras convocadas fueron la cantante Sandra Mihanovich, el médico psiquiatra José Eduardo Abadi, la actriz Noelia Marzol, y el nutricionista Sergio Verón.