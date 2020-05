Martín Baclini vive un momento de felicidad y no es gracias a su novia, Agustina Agazzani

Desde hace varias semanas el futuro de Martín Baclini es algo incierto. Desde que su novia, Agustina Agazzani, renunció a participar del "Bailando por un Sueño 2020", la producción del programa conducido por Marcelo Tinelli aún no le confirmó si tanto él como su ex pareja, Cinthia Fernández, serán parte del mayor concurso de baile de la Argentina.

En cuarentena y sin poder ver a "Agus" desde hace más de 40 días como el supo contar, la realidad es que el empresario vive un momento de plenitud y alegría que nada tiene que ver con su novia o el trabajo, sino con la gran recuperación que está viviendo su hermano, Maximiliano que hace unos meses sufrió un fuerte ACV que lo mantuvo internado durante mucho tiempo. De hecho, el propio Martín tuvo que tramitar un permiso de asistencia para poder llevarle ropa y ocuparse de los partes médicos que recibía a diario, ya que por la cuarentena no podía estar junto a él.

En diálogo con CARAS Digital, el ex de Cinthia Fernández habló de su futuro laboral y por supuesto de la evolución de su hermano, un hecho que alimenta su alegría: "Sobre si voy a estar en el 'Bailando' aún no lo sé. Ya todos saben que a mi me gustaría estar para poder donar mi sueldo y ayudar a las personas que lo necesiten, pero no depende de mi. Agustina me dijo que ella se bajaba y yo la respeté porque entendió que quizás no era su lugar o no tenía ganas de estar tan expuesta", comentó.

Sobre el estado de su hermano, Martín fue claro: "Estoy muy feliz, que haya salido de la internación, fue una noticia que me cambió la vida, el año. Ahora el está con su familia, que lo cuida, lo atiende y está pendiente de él. Su evolución es increíble gracias a todos los médicos, enfermeros y personas que se ocuparon de su salud. Por supuesto que hay un neurólogo ocupándose de todos los pasos a seguir. Pero cada día está un poco mejor y es felicidad pura lo que siento", finalizó Baclini.