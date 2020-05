Marisa Brel relató el dramático problema de salud que padeció en medio de la pandemia

Si hay alguien que no la pasó bien durante esta cuarentena que aún sigue vigente cómo mínimo hasta el 24 de mayo fue Marisal Brel y ella misma relató lo que le sucedió mediante un posteo en su cuenta de Instagram: "I´m Back. Muchos me preguntaban en privado por qué no me mostraba en historias, hablando y riendo como siempre", comenzó contando ella.

"Bueno, me pasó un camión por encima. Y me dejó devsastada emocionalmente y eso, ya lo sabés, le pega al cuerpo. Por más que nos cuidemos en nuestra vida física y emocional, el cuerpo te lo cobra cuando no descansás o si te tomás, como yo, las cosas en forma personal. Practico “Los 4 Acuerdos” desde el 2008. Pero el Acuerdo de “No tomarse nada personal”, me la sigo llevando a marzo jajaja".

"Se me juntaron muchas broncas y que me dio? Bronquitos. Literal. La pasé muy mal. Tuve que ir 3 veces de urgencia en estas 3 últimas semanas a Clínica de Nordelta, donde me contuvieron y atendieron de maravillas. Sobre todo cuando yo lloraba porque me ahogaba. Pasaban los días y mientras mi cuerpo estaba perfecto, con energía y buen ánimo, la tos me destrozaba. Hace unos días temí lo peor. Me desperté ahogada y yo sentí que me moría. No respiré como por 2 minutos. Fue Dios que me abrió la garganta porque yo creía que me iba. Casi veo La Luz jajaja. (saben que yo desdramatizo todo). Ahí me dijeron que tenía Bronco Espasmos por primera vez en mi vida! Qué mal la pasé. Aún estoy con un poco de tos, casi sin voz, ahogándome por pequeños lapsus, pero aquí estoy una vez más.. Renaciendo de las cenizas", siguió con su relato.

"Muchos creen que mi vida es perfecta porque siempre le pongo Onda Positiva! Pero que en pocos días se te muera un sobrino nieto a un mes de nacer, ver y sostener a toda una familia por semejante tragedia. Llegó también el momento de los estudios de Paloma para ver si creció su Tumor o no (siempre me asusto mucho hasta no tener los resultados que aún lo los tengo), la Cuarenta que a todos nos afecta emocionalmente, frustraciones y desilusiones con personas queridas. Y enterarme de que una de las mejores amigas de mi Pali, esta semana de la nada, le diagnosticaron Leucemia fue Too Much. Mucho dolor, bronca, impotencia, angustia, contención a mi hija. Tristeza. Shock. Bajón. Aceptación. Un proceso que mi cuerpo está atravesando. Pero acá estoy…a pesar de todo", finalizó.