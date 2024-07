Coti Romero cuestionó a su ex, el Cone Quiroga, y lo acusó de "buscar cámara"

La vida amorosa de Coti Romero dio un giro inesperado y, como era de esperar, no pasó desapercibida. La influencer, conocida por su paso por la casa de "Gran Hermano", confirmó recientemente su relación con Nacho Castañares. Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que también tuvo palabras para su ex, Alexis "El Cone" Quiroga.

Coti, quien recibió una romántica propuesta de Nacho en su tierra natal, Corrientes, no pudo contener su alegría al confirmar su nuevo estado sentimental. “Sí, por fin estoy de novia, ahora sí”, celebró con entusiasmo.

No obstante, la noticia de su nuevo romance provocó reacciones en su ex, quien no dudó en expresar su descontento. En una entrevista para "Socios del Espectáculo", la notera le preguntó a Coti sobre los comentarios de Alexis, quien describió a Nacho como "un falso". Fiel a su estilo, la joven no se guardó nada.

La cruda respuesta de Coti Romero contra su ex

“Lo que diga Juan de Pedro dice más de Pedro que de Juan (sic), creo que así es el dicho. No tengo nada para decir”, respondió con una frase célebre que deja claro su postura.

Coti fue aún más directa al señalar que, en su opinión, Alexis busca atención: “Para mí, lo hace porque quiere cámara él más que nada, no mía. Digo, prenderse de Nacho, porque a Nacho le está yendo súper bien, está laburando un montón y capaz por ese lado, porque sino nadie habla de él”, sentenció polémica.