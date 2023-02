Coti Romero, de Gran Hermano, compartió las fotos más tiernas de su infancia: "Esta soy yo"

Coti Romero se convirtió en una de las participantes de Gran Hermano que más repercusión causó en el público. A pesar de ser eliminada de la casa, la realidad es que en el afuera, la joven correntina sigue despertando amores.

Ahora, Coti causó furor al compartir en su cuenta de Instagram imágenes inéditas de su infancia y también una profunda reflexión.

"Esta soy yo, Constanza Romero, una chica común y corriente, a diferencia de lo que dije en el casting; esta es la real Coti, la que lucha por cumplir sus objetivos, la que defiende sus ideales a morir, la que no se puede guardar nada porque le brota por los poros, la que llora cuando se siente frustrada, sobreprotectora con la gente que ama, un amor para muchos, un dolor de huevo para otros, la que no mide más de 1,57, pero se quiere comer el mundo y la que no puede controlar su impulsividad", comenzó definiéndose.

"Así soy yo, amo la comida, no me da culpa, disfruto mucho viajar y mirar películas, no me gusta el gimnasio, (lamentablemente) prefiero los deportes competitivos, la competencia es mi combustible. Desde que tengo memoria soy terrible, la gente siempre se acuerda de mis travesuras, me encanta dejar huellas", continuó en la publicación junto a fotos de antes y otras de ahora.

"Desde chiquita siempre soñé con estar en la tele, ser conocida, que haya gente hablando de mí… Muchos de mis sueños ya se cumplieron, le debo todo a Dios, a mi familia, a mis amigos, a mi gente; no sabes lo agradecida que estoy con todo el amor que he recibido (...) Yo sé que el hecho de estar hoy acá, no es casualidad y por eso voy a seguir luchando y a nunca bajar los brazos. (Nunca dejen que nadie les diga que no pueden)", cerró Coti Romero.

Gran Hermano: Coti arremetió contra Daniela y aseguró que la espera afuera

Daniela Celis fue uno de los reingresos que activó la casa, porque Coti sabía que iba a ir por ella y que la gente la metió para eso. La era Vengañela fue todo un éxito porque logró sacar a la correntina. Desde que salió ha dado qué hablar en todos los programas que visitó.

Coti visita muchos programas después de su salida, es denominada una de las mejores jugadoras de esta edición, aunque este afuera y todos quieren su opinión, pero Coti es una de las participantes que participa mucho en el programa de Georgina Barbarossa.

Por eso que en "A la Barbarossa", Georgina le preguntó a la ex participante: "Coti, ¿Quién se va?". Con la reciente salvación de los líderes a Ariel, la placa quedó Agustín, La Tora y Daniela.

Es de público conocimiento que mucho no se aguantaban después de que Coti le hizo la espontánea a Daniela y que ella haya ingresado para sacarla. "Creo y quiero que se vaya Daniela porque la espero acá afuera, con unas preguntitas que tengo", dijo sin filtro la ex participante. Georgina exclamó: "Y esas preguntitas, el día que se vayan, van a ser acá".

