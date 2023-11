La guerra de declaraciones entre Coti Romero y Julieta Poggio no da tregua. Luego de un breve acercamiento y supuestas paces, la actriz de Coqueluche no dudó en cuestionar el affaire de su excompañera de Gran Hermano con Marcos Ginocchio y lanzar críticas hacia su carrera artística.

Sin embargo, Coti no se quedó callada y, en una entrevista para Socios del Espectáculo, contraatacó sin titubear.

Al ser abordada sobre el escenario candente que se vive fuera de la casa de Gran Hermano, Coti expresó su creencia de que la tensión ya existía y simplemente explotó fuera de las paredes de la casa más famosa del país.

Respecto a la relación actual con Julieta, Coti confesó: "Yo siempre tuve intenciones de que esté todo bien, nunca hice nada como para que ella se moleste de nuevo". Sin embargo, dejó entrever que Poggio no había superado del todo los eventos pasados y que la relación no estaba en buenos términos.

Coti Romero reafirmó su affaire con Marcos Ginocchio

Sobre las insinuaciones de Poggio acerca de su supuesto affaire con Marcos Ginocchio, Coti afirmó: "Y sí, porque si me preguntó fue por algo, obviamente, pero ya está. Tampoco me puedo hacer cargo yo de algo que no se sabía. Y que también somos jóvenes, estábamos en un after, sucedió y lo conté como a modo de joda en el streaming".

Ante las críticas de Poggio, quien sugirió que Coti estaba mintiendo, Romero expresó su desconcierto: "¿Para qué me preguntas entonces?"

La respuesta más contundente llegó cuando la notera preguntó si Coti sentía que Poggio la estaba ninguneando al sugerir que ella sigue un camino más centrado en la prensa mientras Poggio se inclina hacia lo artístico. Coti respondió con firmeza: "No sé, yo me siento re bien, yo estoy muy orgullosa. A mí me empodera esto, a ella capaz la empodera eso y nadie tiene por qué decirte qué te tiene que empoderar y qué no porque son dos cosas completamente honestas. Además, yo elegí este camino y a mí me gusta esto. Es un poco tonto por ahí decir 'uy, ese camino no me gusta, si el día de mañana podes estar ahí'. Entonces, hay que pensar un poquito de no escupir para arriba".