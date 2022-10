Dalma Maradona habló sobre Daniel Osvaldo, el novio de Gianinna, y fue tajante

Dalma Maradona estuvo como invitada en LAM y habló de todo, en especial, se refirió a cómo es el vínculo que tiene con Daniel Osvaldo, el novio de su hermana, Gianinna Maradona.

La pareja ha tenido sus conflictos en el pasado y se han separado y reconciliado varias veces, por eso, Ángel de Brito quiso saber cómo se lleva con el exdeportista sabiendo que la actriz es muy cercana a su hermana.

"Tengo el vínculo que tengo que tener porque es la pareja de mi hermana... Analizame la frase...", dijo Dalma, muy picante. "Pero sí.. No sé a qué te referís con eso, ¿vínculo de qué?", cuestionó luego.

Ante la sorpresa de todos, Dalma quiso explicar el por qué de sus palabras. "Bueno, pero yo lo conocí a él siendo el novio de una amiga mía... Es una situación particular. No me cae mal, pero mi relación con él arranca antes que cuando estaba con mi hermana...", se sinceró Dalma recordando el tiempo en que Osvaldo fue pareja de Jimena Barón.

Dalma Maradona rompió el silencio sobre su problema de salud: "Bajaba un kilo por día"

Dalma Maradona estuvo hoy en el piso de LAM y habló de su paso por ¿Quién es la Máscara?, su enojo con Claudia Villafañe por pintarle las uñas a Roma, de su rol como madre, la marca Maradona y un tema importante, su salud.

"Lo que me pasó fue que yo había engordado 8 kilos en el embarazo. Pero, yo vomitaba mucho y bajaba un kilo por día. No tenía fuerza para nada. Vino el el clínico y me dijo que no le diera más la teta (a Azul) Pero yo sentía que se la tenía que dar. Ahora ya estamos más acomodados".

Dalma pensó que por ser anemia, iba a estar todo bien, pero remarcó que no tenía fuerza ni para levantarse de la cama. "No podía alzar a Roma, era imposible. Comí y baja de peso igual. No sé qué pasó, pero me agarró una anemia galopante", remarcó la actriz y aclaró que los médicos le decían que la anemia podría ser del embarazo o emocional.

"Estaba en un momento donde no podía pilotear nada. Ahora está estable (la anemia), pero debo estar atenta porque estoy al límite y mucho hierro también es peligroso", cerró.