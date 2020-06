Dalma Maradona reveló qué hecho jamás le perdonará a su padre, Diego Armando

En las últimas semanas Dalma Maradona se mostró más que picante, primero contra Sergio "Kun" Agüero, padre de su sobrino, Benjamín, el hijo que tuvo su hermana Gianinna y ahora en una nota con Jorge Rial en "Intrusos en el Espectáculo" relató cuales fueron las acciones de su padre, Diego Armando Maradona que casi la distancian por completo de él y que a pesar de tener una gran relación con el astro del fútbol, jamás podrá superar y perdonar.

En diálogo con el intruso, la actriz reveló que su relación con Diego casi se termina cuando él se ausentó en su casamiento con quien hoy es el padre de su hija Roma, Andrés Caldarelli, en abril de 2018. A todo esto Rial le dijo: “El nacimiento de tu hija Roma aflojó un poco la tensión. Vos habías quedado muy enojada con tu viejo, y con razón, por no haber venido a tu casamiento”. Dalma, respondió: “No, eso que sucedió yo no se lo voy a perdonar nunca porque a mí me dolió un montón. Pero la vida sigue y la verdad es que yo quiero que esté bien”.

Con cara de sorpresa Jorge insistió: “Pensé que lo habías perdonado”. Y ella le sentenció: “No, ¿qué sé yo? No sé... Está ahí y no es que lo tengo presente todos los días. Para mí fue una noche hermosa con toda la gente que fue. Lo que siento de esa noche, después de procesarlo mucho para poder tener una relación con mi papá después de lo que pasó, es que no venir a él le dolió más a él que a mí porque yo tuve una noche hermosa igual”, aseguró.

Finalmente Dalma habló del amor de Diego hacia su hija, con quien habla todos los días por videollamada: “Creo que sí se dio cuenta pero en ese caso se dio cuenta tarde. Yo veo que con Roma no se quiere perder nada y me parece bien. Más allá de las diferencias que pueda tener con él, nunca cortaría esa relación de abuelo”.