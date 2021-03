Daniela Herrero fue mamá: conocé el particular nombre que eligió para su hija

Daniela Herrero anunció el nacimiento de su primera hija y compartió una tierna foto.

La cantante de 36 años fue mamá por primera vez de Alondra, junto al músico Nicolás Ortega. Mediante su cuenta de Instagram, la protagonista de Costumbres Argentinas presentó a la bebé que nació el 18 de marzo por cesárea.

“¡Amor de mi vida”, escribió la artista.

Días antes, Daniela Herrero mostró cómo se preparaba para este gran momento y confesó que "tuvo una falsa alarma". “Acá estamos con Alondrita armando el bolso para la clínica. Hace unos días tuvimos una ‘falsa alarma’. Esto lo aprendí en el curso de preparto. Por eso no quise seguir relajando tanto y ya tenemos todo listo”, expresó.

Daniela Herrero: nueva vida alejada de la exposición

Daniela Herrero se convirtió en una de las cantantes adolescentes más populares de inicios de 2000. Pero en el medio de su éxito, la artista decidió alejarse de la exposición para mantener una vida más relajada.

“Me costó el momento en el que salió mi disco ‘Solo tus canciones’, que fue un hitazo. Fue lo primero que se conoció de mi carrera, de mi profesión, y fue como mucha exposición. Estaba en la adolescencia, terminando el colegio, y fue mucha locura. Además, como los fines de semana me iba a tocar, no estaba nunca en mi casa, perdí conexión con mis amigos en el día a día y tuve muchas responsabilidades de golpe. Y asumir todo eso me costó”, contó tiempo atrás.