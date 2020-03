El mal momento de Daniela La Chepi: le pegaron para robarle el celular

Daniela La Chepi vivió un peligroso episodio en plena calle cuando intentaron robarle el celular. La influencer y cantante contó el hecho en sus redes sociales cuando logró sortear el violento hecho.

Según contó, el ladrón estaba en moto, ella se resistió al hurto y le pegaron una piña. “Bueno... me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle... ¡Ay... Dios, qué bárbaro...! Mirá cómo se me está poniendo la napia, entre que tengo napia grande, osea, hoy me recibo de Peretti”, explicó Dani.

“Le pongo onda y me río, pero la verdad no hay nada de que reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo, que tiene 73 años, bajándose del bondi y me diga ‘Dani estoy llegando a la parada’, que la empujen y la tiren contra un colectivo”, dijo indignada.

Tras su descargo, La Chepi reflexionó sobre el hecho. “Yo cuando me quede sin laburo, me puse a hacer espejos artesanales, me puse a bañar perros y demás... algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”, expresó.