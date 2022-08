Dante Ortega sorprendió con un llamativo mensaje para la China Suárez

Dante Ortega, el hijo de Guillermina Valdés y Sebastián Ortega, sorprendió en las redes sociales al comentar una publicación de la China Suárez y dedicarle un picante mensaje.

Al igual que cintos de seguidores de la actriz, Dante estuvo atento a una de las últimas publicaciones de Suárez en donde se la ve en primer plano luciendo su belleza para las redes sociales.

En el posteo que comentó Ortega, se la ve a la China mirando a cámara y luciendo un impactante maquillaje y cabello suelto. Fue ahí donde el joven escribió: "Me voy a dormir con esta imagen...", le dedicó Dante Ortega en la publicación de Instagram.



Qué dijo Mica Tinelli sobre la supuesta pelea con la China Suárez: "Cualquier cosa tenés..."

Mica Tinelli enfrentó las versiones que involucran a la China Suárez y desmintió que exista mala onda entre ellas.

La hija de Marcelo Tinelli le respondió a Paula Galloni, quien contó en Intrusos que se habría peleado con la actriz porque le envió mensajes a Licha López una vez que estalló el wandagate.

“¡Es mentira todo esto! Pau, cualquier cosa tenés mi teléfono y me podés consultar antes", dijo la empresaria en Twitter.

Luego, Mica Tinelli aclaró que no se cruzó con la China Suárez en la fiesta Bresh como había contado la periodista. “Nunca me agarré con nadie en ninguna fiesta, no bajé a nadie de ningún programa y nadie le escribió a mi novio. ¡Besos para todos por ahí!”, dijo Mica en referencia al lugar que la actriz iba a ocupar en Canta conmigo ahora.