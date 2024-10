Darío Barassi, conocido por su espontaneidad y sentido del humor, dejó boquiabiertos a sus seguidores al mostrar su nuevo look: completamente pelado. Este cambio forma parte de su transformación para su próximo proyecto en Disney+, Gutiérrez is mai neim, una serie que mezcla el género policial con humor absurdo, dirigida por Jesús Braceras.

Barassi, quien hasta hace poco conquistaba a la audiencia con su personalidad como conductor en eltrece, ahora se lanza a un desafío completamente diferente. En esta serie, el actor interpreta al subcomisario Roberto Gutiérrez, un excéntrico policía del conurbano bonaerense que debe enfrentarse a la compleja y diplomáticamente delicada investigación del asesinato de un embajador ruso en Argentina.

La radical transformación de Darío Barassi

En sus redes sociales, Darío Barassi compartió una serie de imágenes desde el set de filmación, en las que el detalle más impactante es su cabeza rapada en el centro. En una de las fotos, aparece junto a su compañero de elenco, Yayo Guridi, ambos en plena caracterización de sus personajes, con placas policiales en mano y miradas serias.

Sin embargo, todas las miradas se centraron en la nueva apariencia de Barassi, quien luce un look con solo un poco de cabello en los laterales de su cabeza, mientras el resto permanece totalmente calvo.

El actor no perdió su toque humorístico y, en uno de los videos que compartió, bromeó sobre su nuevo look con su hija, quien no dejaba de llamarlo "pelado". Entre risas, Darío le devolvió la broma con una simpática rima que cautivó a sus seguidores. "Un pelado toma helado sentado al costado de un chanchito colorado", improvisó el actor.

Un nuevo desafío actoral en Gutiérrez is mai neim

El cambio de look de Barassi no es solo estético, sino que refleja un cambio en su carrera. Este proyecto representa su primer protagónico en una serie policial para adultos, un terreno inexplorado para él. En Gutiérrez is mai neim, el subcomisario Roberto Gutiérrez lidera una investigación diplomática que se desenvuelve en el conurbano bonaerense. Junto a él, estará el teniente Rubén Torcoletti, interpretado por Yayo Guridi, quien le aporta un toque de humor al equipo de policías. La serie promete una combinación de situaciones inverosímiles, giros inesperados y momentos cómicos que la convertirán en una propuesta innovadora dentro del género policial.

Además de Barassi y Yayo, el elenco de la serie incluye a Juli Savioli como el sargento Ventura, Abián Vainstein como el comisario Capote, Alfredo Castellani como Lewandoski, y Mario Alarcón como Ernesto Gutiérrez, el padre del protagonista.

