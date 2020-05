David Beckham cumple 45 años en una cuarentena muy especial

David Beckham y Victoria Adams rompieron, siempre entre paréntesis, la cuarentena para ser parte de forma virtual del festival para recaudar fondos para la lucha contra el Coronavirus, “One World Toghether”. Allí, desde su soñado refugio de Cotswolds, Inglaterra, compartieron la intimidad de su hogar, un típico paraje alejando de las urbes inglesas. A los pocos días, la ex Spice Girls festejó su cumpleaños 46 y, hoy 2 de mayo, le tocó al ex futbolista. El ex capitán de la selección inglesa de fútbol tuvo que conformarse con un festejo austero dentro de su residencia con sus hijos, Romeo (17), Cruz (15) y Harper (8).

Es un cumpleaños especial para Beckham, quien va entrando a otra etapa de su vida a partir de la independencia de su hijo mayor, Brooklyn, quien se fue a vivir sólo, o con su hijo Romeo, quien hace poco se puso de novio.

“Feliz cumpleaños @davidbeckham. Recordando nuestros paseos con Snoop y Puffy en Manchester hace tantos años. Todavía paseamos juntos 23 años después. Te amo tanto”, le dedicó su esposa y diseñadora de moda junto a una fotografía en la que estaba con el deportista, ambos jóvenes.

A la distancia, el mayor le dedicó a través de Instagram: “Feliz cumpleaños al mejor papá del mundo porque eres mi mejor amigo y te quiero”. Y Romeo le expresó: “Feliz cumpleaños papá. Te quiero tanto y espero que tengas el mejor día. Perdón por ser oficialmente más alto que tú ahora”.

A pesar de que ambos viven en Londres, eligieron pasar la cuarentena en la casa de campo en el condado de Gloucestershire. Sin embargo, ya tienen planes para cuando pase la pandemia y puedan volver a viajar: instalarse en su millonario piso de Miami de 24 millones de dólares. En esa ciudad, Beckham manejará el club Inter Miami, del que es el principal accionista.

El edificio de lujo, One Thousand Museum es uno de los últimos diseños de la recordada arquitecta Zaha Hadid, la primera mujer que, en 2004, consiguió el premio Pritzker, el galardón de mayor prestigio internacional para los arquitectos. El inmueble, está ubicado en el downtown de la ciudad del estado de Florida y tiene vistas a Cayo Vizcaíno, una isla al sureste de la localidad. El rascacielos, uno de los más altos de Miami, está conformado por 62 plantas donde se distribuyen 84 apartamentos: algunos dúplex, otros de planta completa y otros de media planta, con un valor mínimo de cinco millones de euros. Su mayor peculiaridad es que está coronada con un helipuerto, el primero en un inmueble privado de viviendas de la ciudad.