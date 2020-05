Murió Sam Lloyd, el abogado Ted en "Scrubs"

Una triste noticia sacudió a Hollywood en las últimas horas al conocerse la muerte de Sam Lloyd . El actor de 56 años de edad fue diagnosticado de un tumor cerebral inoperable y un cáncer de pulmón, que acabó extendiéndose a otras partes de su cuerpo como el hígado o la columna, en enero de 2019 -poco después de que su mujer diese a luz a su primer hijo-.

Lloyd, que además era sobrino del también actor Christopher Lloyd, es conocido sobre todo por los amantes de televisión gracias a haber dado vida a Ted, un peculiar abogado en Scrubs, la comedia protagonizada por Zach Braff.

Desde su debut actoral en 1988, Sam tuvo apariciones episódicas en series como 'Seinfeld', 'Mad about you', Policías de Nueva York', 'Amas de casa desesperadas', 'The Middle' y 'Modern Family'.