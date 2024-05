Pablo Echarri impactó con sus recientes declaraciones al compartir cómo enfrenta la actual situación económica del país en una reciente entrevista. A pesar de su éxito y reconocimiento en el mundo del espectáculo, el actor no es ajeno a las dificultades financieras que afectan a tantos argentinos.

Durante la entrevista, Echarri expresó su preocupación por la situación económica actual del país, marcada por la inflación y los aumentos desmedidos de servicios e impuestos. “No hay una economía más allá de la que uno pueda tener un ahorro o que tenga un trabajo sostenido”, afirmó en C5N, haciendo referencia a la estabilidad laboral que ha podido mantener a lo largo de los años.

Pablo se mostró especialmente indignado con los recientes aumentos en los servicios públicos. “Los impuestos han subido de manera sideral. En la última factura del agua me han llegado casi $100.000", reveló. Este incremento significativo en las tarifas es un reflejo de la crisis económica que atraviesa la Argentina y que afecta a todos los ciudadanos, independientemente de su posición económica.

Cómo hace Pablo Echarri para llegar a fin de mes

Echarri detalló su método para poder cubrir los gastos de su hogar y mantener a su familia, que formó junto a Nancy Dupláa. "Tengo un trabajo sostenido, soy productor, actor, me sigo subiendo a las tablas. Soy gestor cultural en SAGAI. De alguna manera, no es a mí a quien más me va a impactar esta crisis, más allá de que me impacta y fuertemente", comentó el actor.

Una de las revelaciones más impactantes de Echarri fue que ha tenido que recurrir a sus ahorros para poder llegar a fin de mes. "Toco ahorros para llegar a fin de mes", confesó. Además, explicó que tuvo que vender los dólares que tenía guardados como forma de ahorro. “Vinieron a sostener el saneamiento de la ‘economía’ con el ahorro de los argentinos. Esto es algo que habían dicho. Cambio dólares porque es la única forma que tenemos para ahorrar en la Argentina”, añadió, manifestando su descontento con las políticas económicas actuales.

"Mi aliciente es que no lo voté", sentenció el actor.

VO