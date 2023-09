Nancy Dupláa y Pablo Echarri son una de las parejas más icónicas del mundo del entretenimiento argentino. Ellos se conocieron en el 2000, se casaron en el 2007 y formaron una familia ensamblada que muestran orgullosamente en cada oportunidad que tienen.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri

No obstante, en los últimos meses se habló mucho sobre Camaleón, una ficción que se verá por streaming en la que el actor está trabajando junto a la China Suárez. Allí, interpretarían a una pareja. Esto, según los fans, habría causado incomodidad a la ex de Matías Martin, quien no habría visto con buenos ojos esta elección.

La China Suárez

En una charla con "Implacables", el programa conducido por Susana Roccasalvo en la pantalla de Canal Nueve, Pablo hizo referencia a su relación con Nancy Dupláa y a su compañera de trabajo. “La lógica es que, con los años, uno se vaya ablandando de ese sentimiento tan particular, negativo y difícil, sobre todo cuando son enfermizos, cuando no te dejan vivir y todo se transforma en una paranoia constante”, expresó.

"Con Nancy ya estamos grandes y hemos pasado por varios estadios y felizmente fuimos matizando ese sentimiento en base a mostrarnos el uno al otro que estamos cerca para cuidar lo construido, para que esa relación continúe y crezca”, reveló el actor argentino.

La China Suárez, nueva compañera de trabajo de Pablo Echarri

Después de abordar el tema de los celos en la relación y describir su vínculo con Nancy, Pablo también hizo comentarios sobre la China, afirmando que “Es una chica muy joven. Si alguien pensó que podía darme pelota a mí, o que yo podría construir una relación con ella, es más objeto de una fantasía que de una posibilidad real”.

“Creo que no hubo en ningún momento ninguna duda o paranoia real de que podía pasar algo. Transitamos dos meses y pico de grabación muy tranquilos. Es una compañera fantástica, es una trabajadora incansable, una actriz bárbara”, cerró Pablo Echarri sobre la exnovia de Rusherking.

SDM