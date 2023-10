Nancy Dupláa recientemente se refirió a su hija única, Morena, fruto de su relación con Pablo Echarri. La actriz compartió que la vida de su hija de 20 años se aleja notablemente del mundo de la actuación y que se está involucrando en la industria de la moda.

La protagonista de La Leona describió la pasión de Morena por la costura desde temprana edad: "Siempre le gustó coser. Se hace su propia ropa, ya desde muy chiquita le gusta. Cuando salió del secundario empezó a estudiar ciencias políticas. Fue, lo hizo, probó, pero no, a ella le gusta el arte".

Nancy reveló que Morena emprendió su propia marca de ropa y tuvo un gran éxito. Utilizando Instagram como plataforma de venta, gestionó su negocio de manera independiente y ya junta muchos clientes.

Cuando le preguntaron si participaba como modelo en la promoción de la marca, Nancy Dupláa bromeó: "No, es más, me dijo 'en tu Instagram no lo pongas porque son todas viejas'. ¡Casi la mato!".

Qué dijo Nancy Duplaá sobre su hija en relación a su futuro

Aunque Morena posee habilidades artísticas, como cantar, tocar la guitarra y bailar, Nancy aclaró que no tiene intenciones de dedicarse a la actuación. Prefiere seguir en el mundo de la moda y estuvo haciendo cursos de corte y moldería para continuar creciendo en su emprendimiento. La actriz también compartió que económicamente a Morena le va bien con su negocio textil. Además de su emprendimiento, trabaja en tareas relacionadas con la moldería y la confección de ropa.

Nancy Duplaá expresó su apoyo y orgullo por la elección de carrera de Morena, subrayando que es una joven emprendedora que encontró su pasión en la moda y que se desenvuelve exitosamente en aquel ámbito.

SDM