Diego Peretti fue víctima de un violento robo

Diego Peretti fue víctima de un robo de motochorros quienes lo atacaron en Las Cañitas para robarle su reloj.

El hecho ocurrió en Chenaut y Báez cuando el actor fue sorprendido por el cuello por uno de los delincuentes que lo tiraron al piso. “Me agarró del cuello, me tiró al piso y en ese movimiento simultáneamente me sacó el reloj. Lo que pasó es que la moto fue en contramano pero el patrullero decidió no ir en contramano y dar la vuelta manzana, con lo cual retrocedió 20 casilleros respecto a la moto. Era imposible que lo agarrara”, contó en Teleshow.

Luego, el actor aseguró que el objeto era muy preciado para él. "El reloj era una cosa muy preciada por mí pero aún pagando impuestos para la seguridad y todo, apenas me lo robaron sabía que era imposible recuperarlo, aunque al lado había un patrullero", reveló.