Jesica Cirio y el empresario Elías Piccirillo se casaron después de un año de relación. La pareja, que se conoció en un evento en las Cataratas del Iguazú, sorprendió a muchos al comenzar a convivir apenas tres meses después de conocerse y el pasado 26 de mayo sellaron su unión.

La modelo y el empresario amanecieron en el lujoso Palacio Duhau, donde por la tarde se casaron por civil y celebraron con un íntimo grupo de 60 invitados, entre ellos las hijas de ambos. Como era de esperar, el matrimonio de Cirio y Piccirillo no pasó desapercibido y generó una ola de especulaciones en las redes sociales y comentarios de otros famosos, como Diego Ramos.

Tras la boda, varios medios comenzaron a ahondar en el pasado del nuevo esposo de Cirio y resaltaron algunos detalles escabrosos. Según informó Marina Calabró, basada en datos del Banco Central, Piccirillo emitió 27 cheques sin fondos y realizó 35 viajes al exterior en los últimos seis años. Desde 2023, ha comenzado a utilizar vuelos privados, algunos de los cuales partieron del aeropuerto de San Fernando hacia Paraguay.

Por otro lado, Jesica Cirio enfrenta un procesamiento en la causa del Yategate por presunto enriquecimiento ilícito.

Diego Ramos hundió a Jesica Cirio luego de su casamiento con Elías Piccirillo

En el programa "Mañanísima", Diego Ramos no dudó en expresar su opinión sobre la boda y la situación legal de la conductora.

"Acá me parece que no está en discusión si se pueden casar o no, si están enamorados o no, mucho tiempo o poco tiempo. Lo que uno pensaría es que si estás embargada por la Justicia o estás tan sospechada de haber usado o lavado dinero en una sociedad con una persona que era intendente de La Matanza, bajá un poco el perfil. Eso es lo que uno pensaría", comentó el actor.

"¡Para que no parezca que te cagas en todo!", agregó con contundencia Ramos. "No es por cola de paja, es para no meterte más en problemas, por una cuestión de respeto. Yo entiendo que el que nada debe, nada teme y si está limpia… ¿Por qué no lo puede hacer? Eso lo entiendo pero me parece que no hay necesidad", concluyó el actor y panelista del programa que conduce Carmen Barbieri.

VO