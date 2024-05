Días atrás se llevó a cabo la boda de Jesica Cirio y Elías Piccirillo, una pareja que recientemente se dio a conocer de manera pública pero que lleva meses conviviendo. La noticia del casamiento causó gran sorpresa entre los seguidores de la influencer fit y también entre los medios de comunicación.

Una de las grandes protagonistas del evento fue Chloe Insaurralde, la hija de Cirio con su expareja, quien no solo enterneció con su outfit, sino que también parece haber estado feliz de la decisión que tomó la modelo.

"Se puso a gritar y a festejar. Dijo que iba a llevar los anillos desde el momento uno y fue muy hermoso", reveló la ex de Martín Insaurralde sobre la reacción de la niña al conocer del casamiento.

Las mejores fotos de Chloe Insaurralde en la boda

La niña de seis años deslumbró por su look romántico e infantil: un lujoso vestido rosa de Cocó Bs. As. con volados, bordados y tul. Además, completó el look con un saquito blanco para combatir el frío y guillerminas de color blanco también. Además, sumó una vincha con apliques de flores.

El evento se llevó a cabo en el palacio Duhau y se conocieron fotos de Chloe Insaurralde a upa de sus mamá, también en el parque del lugar. Además, la niña fue la encargada de llevar los anillos en la boda de Jesica Cirio, siendo parte fundamental de la ceremonia.