Dos argentinas lanzan un musical folklórico en Nueva York

El próximo 23 de marzo, en el famoso club de cena de Broadway 54 Below, las argentinas Jacinta Clusellas y Tatiana Pandiani presentarán un conjunto de canciones que combinan el folklore argentino con sonidos tradicionales de Latinoamérica y el formato de teatro musical contemporáneo.

Imagen de Jacinta Clusellas grabando la música para "Azúl".

Este concierto celebrará el lanzamiento del EP Azul con el elenco completo, arreglos y orquestaciones del ganador de los premios Tony y Grammy Alex Lacamoire, y arreglos vocales de Kurt Crowley.

La obra trata sobre el arte y la experiencia de los inmigrantes. Está ambientada en un mundo de realismo mágico y sigue la historia de una joven ambiciosa, Blue Bird, que deja atrás su hogar y viaja con la esperanza de ganarse la vida como poeta. Tiempo después (ya en Nueva York) su hija Rita, lucha por escribir composiciones sobre la patria que nunca conoció. Sin embargo, cuando intenta hacer su música descubre un secreto familiar que desacredita los relatos que conocía de niña.

El elenco incluye a: Mandy Gonzalez (In The Heights, Wicked, Hamilton), nominado al premio Tony® Robin de Jesús (In the Heights, La Cage aux Folles, The Boys in the Band), Katerina McCrimmon (The Rose Tattoo) y Robi Hager (Spring Awakening).

Foto del elenco.

Azul cuenta con música original de la argentina Jacinta Clusellas, letras de Melis Aker, Tatiana Pandiani y nuevamente Jacinta Clusellas, y un libreto escrito por Aker y Pandiani. Este concierto es dirigido por Tatiana Pandiani y producido por Anabel Manuela Romero, Ryan Duncan-Ayala, y Jacinta Clusellas; y promete ser la revelación de la temporada teatral estadounidense.