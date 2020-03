Dramático mensaje de Carmen Barbieri en las redes sociales

Son tiempos duros para Carmen Barbieri, no es para menos, el pasado 9 de diciembre perdió a quien fue su compañero de vida Santiago Bal y hace tan sólo dos semanas se enteró que su hijo, Fede Bal padece cáncer de intestino, por eso no sorprende su dolor, su angustia y mucho menos su posteo desde su cuenta de Twitter @Carmen_LaLeona. A todo esto se suma el gran temor que genera la expansión del Coronavirus en la Argentina

En la red social del pajarito, la queridísima actriz contó cómo se siente cada vez que se acuesta y se despierta con un dramático mensaje: “Me despierto llorando y me duermo llorando. No sé porque. No pierdo la esperanza. No pierdo la fe. Estoy fuerte luchando por la Humanidad. Cumpliendo la cuarentena”, escribió.

Días atrás en un programa de televisión, Carmen contó que rezó y que le habló a Santiago Bal para pedirle que “no se lleve” a su hijo. “Hablé con Santiago y le dije que no se lleve a Fede, él amaba muchísimo a su hijo pero no es momento para que parta”, dijo la actriz quien tiene motivos de sobra para estar triste, aunque como bien marcó, no pierde la esperanza. ¡Fuerza Carmen!

