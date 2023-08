Daniela, ex de Javier Milei, sobre Fátima Flórez: "Ella es muy bonita y me encanta la pareja"

Son días muy movidos para Daniela, ex pareja de Javier Milei, el candidato a presidente más votado en las recientes PASO. Y es que el interés que despierta el economista y líder de “La Libertad Avanza” también se extendió sobre quienes fueron parte de su vida. “Yo me estoy divirtiendo, es un poco cómico”, confiesa la cantante con su simpatía habitual.

“Si, es cierto, hay mucha curiosidad, como también se llama ¡mi nueva canción y gira! La Curiosidad”, agrega la artista que está iniciando un tour en Córdoba, el 30 de agosto y en el Ansenuza Hotel, que seguirá por todo el país y, en octubre, la llevará a México, Puerto Rico, República Dominicana, Panamá y Colombia, siempre acompañada por su hija, manager y maquilladora, Linda Araico. “Voy compartir escenario en un show con Maxi Trusso y también vamos a grabar un tema juntos, una canción de verano”, revela la artista a modo de primicia.

Daniela y su reacción al enterarse del romance de Javier Milei con Fátima Florez

“Con Javier llevamos 4 años separados. Gracias a la buena relación que tuvimos pudimos construir una buena amistad. Siempre hablando bien uno del otro. Nos quedó un muy buen recuerdo. Nunca nos peleamos cuando estuvimos juntos, ni después. Hoy nos queremos pero de otra manera, no sentimos amor de pareja, claro”, aclara.

Daniela contó qué sintió al conocerse el nuevo amor de su ex

“Cuando supe de la relación de Javier con Fátima lo tomé súper bien. Yo después de salir con él tuve un novio, debo confesar, pero como no era alguien de los medios, sino de perfil bajo, no se supo. Creo que a él le debe haber pasado igual. Lo que sucede es que Fátima es una artista súper conocida y era lógico que estallara la noticia”, afirma Daniela.

“La verdad es que Javier se merece estar enamorado. Estoy muy contenta y me parece fantástico, como él también lo estaría si me pasara lo mismo. Entre nosotros hay mucha admiración y respeto”, dice.

Daniela y la intimidad con Javier Milei

“Tengo empatía con las mujeres y con la gente. Ya le tocará a Fátima que cuente cómo es Javier”, remarca. “No me gustaría que me pasara al revés. Pero como artista me parece bárbara, súper talentosa, y, como mujer, muy mona, muy bonita. Y me encanta la pareja. Se ven divinos los dos juntos”, agrega la cantante.

“He visto un poco de imágenes de ellos, del momento que compartieron en el programa de Mirtha Legrand y me pareció que se divertían muchísimo y eso es fantástico. Creo que en una pareja debe haber mucho humor y esas ganas de divertirse. No me cabe la menor duda que ellos van a disfrutar mucho. Les deseo lo mejor, porque a Javier siempre le voy a desear lo mejor, en todos los niveles”, concluye la artista que por estos días no está en pareja y se encuentra más que entusiasmada con su nuevo proyecto.

La cantante y el economista comenzaron su relación de un año en 2018

“Es algo en lo que vengo trabajando hace tres años con mis dos hija (Además de Linda también tiene a Daniela) Es un proyecto para niños, con canciones, videos, y con un personaje que viene a través de la conciencia colectiva humana para mejorar el planeta y para llevarles un mensaje a los niños, que son nuestro futuro. Estoy, inclusive, aprendiendo el lenguaje de señas. Nunca se vio algo así”, adelanta Daniela, fascinada con todo lo que se viene.

