Duro revés para Fede Bal: su ex hizo una picante confesión

En medio de rumores de reconciliación con Fede Bal, Bianca Iovenitti confirmó que no hay posibilidad de una segunda oportunidad con el actor.

La bailarina aseguró que su corazón está ocupado y confesó que está "conociendo a alguien". "Hay bastante de verdad en eso. La idea es no contar nada, pero no sé qué pasó. No voy a contar nada de él porque no me gusta e imagínense que no tiene nada que ver con esto. Se va a asustar y se me va a ir corriendo. Pero es verdad, estoy conociendo a alguien", dijo la rubia en Siempre show.

Luego, aseguró que el joven en cuestión es abogado y lo conoció por amigos en común. "Tiene 30 años. Estoy rebien y la pasamos súper bien. Yo soy muy de necesitar un tiempo de estar tranquila cuando me separo, pero también necesito pasarla bien. Me permito un montón de cosas. No es que estoy de novia, pero estoy conociendo una persona divina. ¿Si le veo futuro a esta relación? La realidad es que ni pienso eso", disparó.

¿Qué pensará Fede?