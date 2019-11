Jorge Rial habló de los rumores de crisis con Romina Pereiro

Jorge Rial enfrentó rumores de separación con Romina Pereiro. El conductor de Intrusos se refirió a las versiones que aseguraban que la pareja se mudaba por una fuerte crisis.

El periodista habló sobre estos trascendidos cuando en el programa hacían alusión a la supuesta invitación a su casamiento de Pampita a Benjamín Vicuña. "Igual es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba", dijo Rial y Marcela Tauro sumó: "Yo leí que dormían en habitaciones separadas", dijo la panelista pero el animador disparó: "Nada, es todo mentira. Pero cómo hacés para desmentir algo que es mentira. Dormimos juntos".

La noticia de la mudanza de Pereiro y Rial surgió esta semana. Según se pudo saber, el principal motivo de esta decisión fue que las niñas de Romina dormían en la habitación de servicio, ya que Morena no les quiso dejar su cuarto a pesar de haberse mudado con Facundo y Francesco, dado que ella ocupa el lugar cada vez que vuelve a la casa familiar de su papá.