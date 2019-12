El cambio de vida de Andrea Ghidone que incluye a su hija

Andrea Ghidone abrió su corazón y se refirió al fuerte cambio que deberá afrontar: su hija Natasha tomó la decisión de irse a vivir a Uruguay junto a su padre, Gabriel Delmonte.

En una charla con la revista Pronto, la bailarina reveló cómo está atravesando este momento: "Ella está entrando en la adolescencia y decidió que quiere hacer el secundario en Uruguay. Estamos viviendo una etapa muy movilizante, pero me pone muy feliz por ella".

"Me lo planteó muy adultamente. Hoy su elección es estar con su papá que vive allá. Y es algo posible porque antes era exclusivamente de la madre. Por más que yo tenga la tenencia, me alegra que su papá tenga ganas de que ella esté haciendo allá el secundario. Como mamá tengo que apoyar a mi hija en sus decisiones. Cuando yo era chiquita, mi mamá me permitió irme del país para competir. Y con Nata pasa lo mismo: viaja sola a Uruguay desde que tiene cuatro, es muy independiente y es muy desapegada. Ella es igual a mí", dijo Ghidone.

Asimismo, reflexionó: "Se está convirtiendo en una mujer y eso es un flash porque, aunque nosotras hablamos mucho, ya no decido o no me entero de ciertas cosas. El año que viene, por ejemplo, no voy a estar en el chat de mamis del colegio y tengo una sensación rara. Conviví con un montón de mamás durante muchos años y ahora ese ciclo se cierra. De todas maneras, me voy a organizar para viajar seguido y verla".

Tras separarase de Gabriel, Andrea tuvo una batalla legal por la tenencia de Natasha; aunque esto ahora es parte del pasado. "Por suerte hoy tenemos una relación hermosa. Y si yo no estoy en casa, él se queda a dormir con Natasha. Cambiamos mucho y nuestra prioridad es nuestra hija, por lo que nos comunicamos a diario. Yo soy muy insoportable y controladora con Nata, así que sé que me va a costar la distancia pero me voy a tener que acostumbrar. Ya estoy pensando en generarme trabajo en Uruguay, pero quizás ella a los seis meses se quiere volver… O no, nunca se sabe. Me parece bien que pruebe lo que es vivir allá siendo uruguaya", cerró.