El emocionante video de Eva Anderson el día que nació su hija menor

Evangelina Anderson acostumbra a compartir tiernas y divertidas publicaciones con sus hijos en redes sociales. Instalada en Alemania hace ya varios meses, la diosa argentina conmueve a sus seguidores con las aventuras de Lola, Bastián y Emma, sus tres pequeños.

Pero esta vez, la mujer de Martín Demichelis fue por más y difundió el momento en el que sus dos hijos mayores conocían a la última integrante del clan. "Cuando se acerca el cumple de un hijo es inevitable ponerse sensible recordando el día de su nacimiento. Que rápido pasa el tiempo", expresó en su cuenta de Instagram junto al video de ese sagrado momento.

" Acá un hermoso recuerdo que comparto con ustedes, el momento en que Basti y Lola conocen a su hermanita. Me mandó el vídeo mi mamá y me emocione muchísimo al verlo. Recuerdo que su hermano mayor no paraba de llorar de emoción. *Momentos que se atesoran", concluyó.

¡Mirá el emocionante video!