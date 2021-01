El feroz cruce entre Yanina Latorre y Andrea Taboada

Yanina Latorre y Andrea Taboada volvieron a enfrentarse en las redes. Las "angelitas" protagonizaron un verdadero enfrentamiento luego de que se generara polémica con la esposa de Diego Latorre y su decisión de vacunar a su madre en Miami.

"¿Cuándo sale el chárter para vacunarse e Miami? ¿Alguien me avisa para mi mamá? Gracias @MiamiHerald", escribió Taboada en Twitter sin mencionar a Yanina pero haciendo alusión directa al accionar de la panelista el pasado fin de semana cuando mostró en sus redes cómo Dora, su mamá, accedía a la vacuna.



Como era de esperarse la respuesta de Yanina llegó y además del picante vino con incógnita: "Cuando haces cosas que no debés...creés que todas son como vos. La que hace cosas que no debe...vive paranoica pensando que todas son como ella. Solo para entendidos", expuso en la red. "Ensuciar gratis es de mala compañera", agregó.



Pero antes de que Taboada le respondiera, Latorre fue con todo: "Yo soy jodida, tengo mal caracter, soy peleadora, sostengo lo que pienso, me caliento, grito...pero no ando con tipos casados".

Ante la tremenda acusación, Taboada no se quedó afuera y le retrucó su comentario arrobándola:" Ahí la tienen...Palabra? Códigos? No entran en sus valores. Pero como yo los tengo no voy a hablar de algunos 'temas'. Sino después llora. Soy buena mina. Y tengo palabra. Feliz domingo para todos!!!", cerró.

Una pelea de larga data

La mala relación entre las examigas no es reciente sino que viene de larga data cuando en mayo de 2020 se produjo el quiebre entre ambas. De acuerdo a los trascendidos, Latorre habría chicaneado a Taboada en Los ángeles de la mañana, y creyendo que había revelado una infidencia privada, Andrea no se lo perdonó y ahí comenzó su distanciamiento y posterior pelea.

"Lo que la ofendió pasó en abril de 2019. Hace unos meses le pregunté en el camarín qué le pasaba y me largó un verso de su vida privada, pero no la voy a vender. Ella tuvo una relación con alguien, de la que no se enteró nadie, y entendió que en otro tema yo se lo deschavé al aire. Yo dije 'las minas que hacen...', pero no hablaba de ella", explicó Latorre tras el cruce pero la relación siguió tirante y eso se evidenció en cada entrega del ciclo que conduce Ángel de Brito.