El gesto buena onda de Ivana Icardi con la China Suárez

Ivana Icardi mantiene una relación distante con Mauro Icardi y Wanda Nara de la que muchas veces se habló.

La hermana del futbolista reveló en reiteradas ocasiones su descontento por la relación con su cuñada y, por el momento, no mantiene diálogo alguno con la familia.

Es por esto que no sorprende que, en medio de este escándalo, Ivana Icardi mantuvo un sutil gesto con la China Suárez que fue descubierto por Juariu.

La influencer compartió la coincidencia entre ambas figuras en redes sociales que no pasó desapercibido. Según descubrió la participante de Masterchef, tanto Ivana Icardi como la China Suárez hicieron el mismo post a la misma hora.

¿Pertenecerá al team China?

La mala relación de Ivana Icardi con Wanda Nara

En 2019 Ivana Icardi participó del Gran Hermano de Italia y se dedicó a hablar de su conflictiva relación con Mauro Icardi y Wanda Nara.

“Se arruinó desde el momento en que llegó una persona en su vida. Si Mauro no fuese jugador de fútbol, ella jamás estaría con él”, dijo en ese momento sin mencionar a su cuñada.

Luego, en 2020 Ivana participó del reality Supervivientes donde también hizo referencia a su dura historia familiar. “Es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes, porque me duele muchísimo”, disparó.