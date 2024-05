Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hijo del famoso entrenador Diego "Cholo" Simeone, enfrentan rumores de romance desde hace semanas. Tras su mediático divorcio de Facundo Moyano, la modelo parece haber encontrado nuevamente el amor.

A pesar de que ambos son esquivos con la confirmación de un posible romance, Eva compartió detalles en una entrevista exclusiva con "Intrusos". “La verdad es que nos estamos conociendo”, admitió la modelo, mostrando una gran sonrisa que delata su felicidad.

Cuando le preguntaron sobre cómo se lleva con el joven futbolista, Eva fue clara: “Tenemos muy buena onda”. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles sobre el inicio de su relación: “No tengo mucho más para contar, la verdad es eso”, y agregó con humor, “no me acuerdo, no tengo memoria”, dejando en claro que prefiere mantener algunos aspectos de su vida privada en reserva.

El ida y vuelta de Eva Bargiela y Gianluca Simeone en las redes

Eva Bargiela, conocida también por su participación como azafata en el programa de Guido Kaczka, asistió recientemente a la falsa boda de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña, donde deslumbró con su presencia.

En este evento, la modelo lució un vestido de época al estilo “Bridgerton”, el dress code que tenía el evento. Bargiela, compartió los detalles de su look en las redes y Gianluca apareció para dejarle un piropo en forma de emojis.

Previo a esto, Eva había hecho lo propio en una publicación del joven deportista.

VO